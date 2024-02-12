Врач объяснил, что может спровоцировать приступ эпилепсии

По словам Андрея Тяжельникова, приступы могут случаться из-за длительного просмотра телевизора или работы за компьютером.

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«Смотреть телевизор следует не более 1–1,5 часа, а расстояние до телевизора не должно составлять менее 2 метров. Продолжительность работы или игры на компьютере – не более 1,5 часа с перерывом каждые 30 минут на 10–15 минут», – передает РИА «Новости» слова врача.

Кроме того, глаза человека должны находиться на расстоянии больше 70 сантиметров от монитора. Также Андрей Тяжельников отметил, что люди с эпилепсией должны высыпаться, им нельзя слишком рано и внезапно просыпаться. Помимо этого, им стоит избегать психических и физических перегрузок, пить кофе и крепкий чай.