Кардиолог: учащение пульса не всегда указывает на серьезные проблемы с сердцем

Кардиолог Крулёв: Учащение пульса не всегда указывает на серьёзные проблемы с сердцем
Врач-кардиолог Константин Крулёв рассказал, что учащение пульс не всегда указывает на серьёзные проблемы с сердцем.
«Временное ускорение сердечного ритма может быть вызвано тревожностью, сильной усталостью или повышенной физической нагрузкой», - пояснил врач.
Сбой в работе эндокринной системы тоже может стать причиной ускорения пульса. Потеря крови, хроническая анемия, воспалительные процессы, ожирение, резкое снижение концентрации глюкозы в крови также вызывают учащение сердцебиения.