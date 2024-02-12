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Кардиолог Крулёв: Учащение пульса не всегда указывает на серьёзные проблемы с сердцем

Врач-кардиолог Константин Крулёв рассказал, что учащение пульс не всегда указывает на серьёзные проблемы с сердцем.

Кардиолог: учащение пульса не всегда указывает на серьезные проблемы с сердцем
© runews24.ru

«Временное ускорение сердечного ритма может быть вызвано тревожностью, сильной усталостью или повышенной физической нагрузкой», - пояснил врач.

Сбой в работе эндокринной системы тоже может стать причиной ускорения пульса. Потеря крови, хроническая анемия, воспалительные процессы, ожирение, резкое снижение концентрации глюкозы в крови также вызывают учащение сердцебиения.

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