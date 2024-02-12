В США зафиксирован первый случай смерти от нового вируса Alaskapox

На полуострове Кенай в США зарегистрировали первый случай смерти человека от нового вируса Alaskapox (AKPV). Об этом пишет Alaska Public Media, ссылаясь на департамент здравоохранения штата Аляска.

Сообщение о смерти мужчины с ослабленным иммунитетом ведомство распространило еще 9 февраля. Отмечается, что он страдал онкозаболеванием. Проживал американец в лесной зоне и ни с кем не контактировал, кроме кошки, которая, как он сам признавался, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Специалисты позже проверили ее на наличие AKPV, но тест оказался отрицательным.

Вирус Alaskapox впервые был выявлен в штате в 2015 году. Его симптомы очень напоминают признаки заболевания оспой. Как пояснила эпидемиолог Джулиия Роджерс, в первую очередь AKPV заражаются животные. При этом она подчеркнула, что доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.

По мнению Роджерс, случаи инфицирования людей AKPV не станут многочисленными. И смерть человека от него - событие, скорее, исключительное.