В США зафиксирован первый случай смерти от нового вируса Alaskapox
На полуострове Кенай в США зарегистрировали первый случай смерти человека от нового вируса Alaskapox (AKPV). Об этом пишет Alaska Public Media, ссылаясь на департамент здравоохранения штата Аляска.
Сообщение о смерти мужчины с ослабленным иммунитетом ведомство распространило еще 9 февраля. Отмечается, что он страдал онкозаболеванием. Проживал американец в лесной зоне и ни с кем не контактировал, кроме кошки, которая, как он сам признавался, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Специалисты позже проверили ее на наличие AKPV, но тест оказался отрицательным.
Вирус Alaskapox впервые был выявлен в штате в 2015 году. Его симптомы очень напоминают признаки заболевания оспой. Как пояснила эпидемиолог Джулиия Роджерс, в первую очередь AKPV заражаются животные. При этом она подчеркнула, что доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.
По мнению Роджерс, случаи инфицирования людей AKPV не станут многочисленными. И смерть человека от него - событие, скорее, исключительное.
Как отмечает Alaska Public Media, факт заражения "аляскинской оспой" подтвержден только у шести человек - жителей Фэрбенкса. Все они заболели после контакта с животными - красными полевками и белками. Специалисты предположили, что вирус, скорее всего, передается только при прямом контакте с инфицированным зверьком.