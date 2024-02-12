Терапевт: давление следует мерить один раз на одной руке

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев заявил, что россияне часто допускают серьезную ошибку при измерении артериального давления, не позволяющую им правильно оценивать свое состояние. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

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Хухрев отметил, что давление следует мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке. Поэтому повторное измерение давления на той же самой руке в течение короткого отрезка времени является главной ошибкой, которую многие россияне совершают при проведении этой процедуры.

Врач назвал глупостью распространенное мнение о том, что давление надо мерить три раза на одной руке, а затем брать среднее арифметическое. Он объяснил, что при измерении давления сокращаются артерии на руке. Поэтому все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле.

Терапевт отметил, что должно пройти не менее получаса, чтобы следующее измерение давления на той же самой руке дало точные результаты. Второй раз сразу можно мерить давление только на другой руке. В этом случае более высокое давление нужно считать правильным.