Нижегородские врачи составили топ 6 опасных методов самолечения. Антирейтингом поделился Алексей Никонов в соцсетях. Рейтинг самых опасных методов самолечения возглавил авиационный керосин, который самолеченцы используют в качестве капель. Вещество пропускают через корку черного хлеба, чтобы очистить «лекарство» от токсинов. Тем не менее, керосин остается канцерогеном.

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Второе место досталось способу лечения насморка соком чеснока, редьки или репчатого лука. Таким методом можно получить ожог слизистой. Замкнуло тройку лидеров полоскание горла горячим пивом и раствором хозяйственного мыла.

Также в топ 6 вошли прогревание пазух горячими яйцами, солью или картофелем при гайморите, соки подорожника, цикламена и листья герани в ушах и удаление бородавок чистотелом.

«Ощущение, что в такие моменты люди проверяют себя на выживаемость», — прокомментировал Алексей Никонов.

По словам заведующего ЛОР-отделения больницы №35 Нижнего Новгорода Григория Белозерова, самолеченцы часто попадают в стационар. Такие пациенты приезжают в больницу после неудачных экспериментов экстренно на «скорой».

Белозеров напомнил нижегородцам, что к врачам нужно обращаться при первых симптомах и не пытаться справиться с болезнью самостоятельно.