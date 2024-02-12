Врачи составили Топ‑6 опасных методов самолечения
Нижегородские врачи составили топ 6 опасных методов самолечения. Антирейтингом поделился Алексей Никонов в соцсетях. Рейтинг самых опасных методов самолечения возглавил авиационный керосин, который самолеченцы используют в качестве капель. Вещество пропускают через корку черного хлеба, чтобы очистить «лекарство» от токсинов. Тем не менее, керосин остается канцерогеном.
Второе место досталось способу лечения насморка соком чеснока, редьки или репчатого лука. Таким методом можно получить ожог слизистой. Замкнуло тройку лидеров полоскание горла горячим пивом и раствором хозяйственного мыла.
Также в топ 6 вошли прогревание пазух горячими яйцами, солью или картофелем при гайморите, соки подорожника, цикламена и листья герани в ушах и удаление бородавок чистотелом.
«Ощущение, что в такие моменты люди проверяют себя на выживаемость», — прокомментировал Алексей Никонов.
По словам заведующего ЛОР-отделения больницы №35 Нижнего Новгорода Григория Белозерова, самолеченцы часто попадают в стационар. Такие пациенты приезжают в больницу после неудачных экспериментов экстренно на «скорой».
Белозеров напомнил нижегородцам, что к врачам нужно обращаться при первых симптомах и не пытаться справиться с болезнью самостоятельно.
«Это и быстрее, и дешевле и вероятность осложнений намного меньше», — отметил он.