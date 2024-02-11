Неправильная еда в рационе может спровоцировать такие проблемы с сосудами, которые повлекут за собой более серьезные последствия для здоровья — в виде атеросклероза. Об этом «Вечерней Москве» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, есть три группы продуктов, которые могут навредить сосудам, если есть их каждый день в избыточном количестве.

Трансжиры

— Наиболее опасный продукт для сосудов — это трансжиры (маргарин, дешевый шоколад и кондитерская продукция). Такой жир откладывается в сосудах, становится центром воспаления и провоцирует развитие прогрессивного атеросклероза, — предупредил диетолог.

Сахар и продукты с высоким гликемическим индексом

В этом случае, как объяснил Гинзбург, происходит гликирование клеток:

— Сахар соединяется с молекулами коллагена, например, и нарушает их прямую функцию — обеспечение эластичности. А коллаген — ответственный за эластичность сосудистой стенки. В случае ее нарушения начинаются гипертония и отек стенки.

Красное мясо и продукты глубокой переработки мяса

— Ежедневное включение в рацион колбас, сосисок, говядины или свинины также запускает процесс развития атеросклероза. Потому что большое количество насыщенного жира в этих продуктах вызывает внутренние воспаления в сосудах, — заверил Гинзбург.