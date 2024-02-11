Чем опасны сахарозаменители, рассказала диетолог

Искусственные заменители сахара обладают большим количеством побочных эффектов, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-диетолога Маргариту Королеву.

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По словам специалиста, людям, не страдающим диабетом, лучше продолжать употреблять сахар в умеренных количествах.

Диетолог отметила, что в качестве сахарозаменителя часто используют искусственную фруктозу. Она не повышает уровень глюкозы в крови, но метаболизируется в печени, в результате чего в организме образуются молекулы глюкозы и фруктозы, а также жир.

Кроме того, искусственная фруктоза в больших количествах блокирует лептин – гормон, который регулирует чувство насыщения. Это может приводить к перееданию и набору лишнего веса, добавила эксперт.