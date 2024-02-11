Чем опасны сахарозаменители, рассказала диетолог
Искусственные заменители сахара обладают большим количеством побочных эффектов, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-диетолога Маргариту Королеву.
По словам специалиста, людям, не страдающим диабетом, лучше продолжать употреблять сахар в умеренных количествах.
Диетолог отметила, что в качестве сахарозаменителя часто используют искусственную фруктозу. Она не повышает уровень глюкозы в крови, но метаболизируется в печени, в результате чего в организме образуются молекулы глюкозы и фруктозы, а также жир.
Кроме того, искусственная фруктоза в больших количествах блокирует лептин – гормон, который регулирует чувство насыщения. Это может приводить к перееданию и набору лишнего веса, добавила эксперт.
Ранее кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян назвал продукты, которые более вредны для организма, чем сахар и соль. По его словам, это чипсы и копченые колбасные изделия, которые содержат большое количество канцерогенов.