Стоматолог объяснил, почему нужно чистить язык от налета

Все люди знают, что нужно чистить зубы, но многие часто забывают, что на языке тоже скапливается налёт и этот орган тоже нуждается в чистке. Именно налёт на языке часто становится причиной неприятного запаха изо рта и способствует развитию патогенной микрофлоры.

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О том, почему нужно чистить язык, рассказал главный стоматолог Минздрава, академик РАН Олег Янушевич.

Зачем чистить язык

По словам эксперта, чистка языка защищает от кандидоза. Врач напомнил, что грибки рода Candida всегда присутствуют в ротовой полости, но при приёме антибиотиков, падении иммунитета или стресса, они активизируются. Выглядит это как сероватый или желтоватый налёт во рту, в том числе и на языке. Чаще всего проблема возникает у детей или людей после 60 лет. Именно поэтому чистить язык нужно хотя бы раз в неделю.

Как чистить язык

Янушкевич отметил, что в азиатских странах принято чистить язык — это элемент культуры, а вот в России такого нет. Но, похоже, пора приучать себя.