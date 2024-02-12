Терапевт: перенесенная на ногах простуда может повредить почки

"Самый распространенный результат перенесенной на ногах вирусной инфекции — развитие бактериальной инфекции. Дело в том, что вирусы ослабляют наш организм. На этом фоне иммунитет уже не в силах контролировать даже условно патогенных бактерий, которые живут на слизистых. Они начинают бесконтрольно размножаться и вызывать серьезные болезни. На фоне ОРВИ чаще всего возникают такие заболевания: пневмония, бронхит, в том числе и хронический, отит, гайморит", — объяснил Асанов.

Чаще всего на фоне ОРВИ появляются пневмония и бронхит. Также часто развиваются отит и гайморит, которые могут привести к инфекционному поражению головного мозга. Также может развиться аритмия или кардиомиопатия. Если человек мало пьет (это часто встречается у тех, кто переносит простуду на ногах), у него особенно высок риск повреждения почек. Это связано тем, что при болезни им приходится усиленно фильтровать кровь. В редких случаях сильное воспаление может привести к развитию аутоиммунных заболеваний, в том числе к ревматизму.