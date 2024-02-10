В домашних условиях паллиативным больным помогут параподиумы

Еще 28 медицинских изделий собираются добавить в список приборов для паллиативных больных, которые продолжают поддерживающую терапию дома. Врачи дают таким людям неблагоприятные прогнозы, но государство гарантирует им всестороннюю помощь. В частности, дополнительное оборудование продлит жизнь и улучшит ее качество, считают в Минздраве. Соответствующий проект ведомственного приказа сейчас обсуждают на портале проектов нормативных правовых актов. «Парламентская газета» узнала подробности.

Пациенты с серьезными неизлечимыми заболеваниями имеют право на бесплатную соцподдержку. Для этого надо обратиться в свою поликлинику и получить там статус паллиативного больного. В зависимости от состояния пациента примут решение, где в дальнейшем его будут наблюдать специалисты. Вариантов три — не только дневной или круглосуточный стационары, но и привычные условия квартиры. В последнем случае домой доставят необходимую аппаратуру, которая поможет компенсировать утраченные функции организма, уменьшить боль и спасти в экстренной ситуации.

параподиум-вертикализатор;

высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом;

система очищения дыхательных путей от секрета;

телеметрический пульсоксиметр;

кровать с гидравлическим приводом;

ультрафиолетовый бактерицидный облучатель;

респираторная система кислородной терапии. Вот лишь несколько наименований:

Тот же параподиум — лучший помощник при парезах и параличах нижних конечностей. Его задача — привести подопечного в вертикальное положение, чтобы он самостоятельно передвигался за счет балансирования туловищем.

Паллиативные больные также могут рассчитывать на бесплатные лекарства, услуги социальных работников, психологов, представителей церкви, волонтеров.

Экс-сенатор, детский онколог Владимир Круглый ранее рассказал «Парламентской газете», что это направление соцподдержки неизлечимых пациентов в последние годы развивается. Хотя, по его мнению, не везде хватает профильных специалистов, а кроме того, нужно совершенствовать методы снятия боли, работу выездных бригад и профильных отделений в медучреждениях.