Названо полезное для сосудов блюдо, которое снижает сахар в крови

Одними из самых питательных природных продуктов являются зернобобовые (или зерновые бобовые культуры), к которым относят, например, горох, чечевицу, фасоль, сою, нут, арахис. В них содержится белок, который хорошо усваивается - по сравнению с другими растениями, передает здоровое-питание.рф со ссылкой на медиков. Уровень белка можно дополнительно повысить, сочетая ту же фасоль или чечевицу с мясными продуктами.

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Зернобобовые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, отмечают специалисты. Две особенности таких продуктов - низкое содержание жира и отсутствие холестерина. Кроме того, в зернобобовых мало натрия, что важно при риске развития гипертонии.

Фасоль, горох, чечевица часто упоминаются среди продуктов с наиболее высоким содержанием клетчатки. И не зря, подчеркивают медики. Клетчатки, которая усваивается нужным образом, там достаточно. Что особенно ценно для пищеварительной системы, сосудов и сердца.

Еще один аргументу в пользу зернобобовых - низкий гликемический индекс. "Они способствуют стабилизации уровня сахара и инсулина в крови, поэтому подходят для диабетиков", - уточнили специалисты.

Кстати, ранее исследователи заявили, что фасоль помогает снизить уровень сахара у больных диабетом в течение нескольких минут. Кроме того, есть данные о том, что хлеб и другая выпечка из муки бобовых - нута, фасоли и чечевицы - снижает риск диабета.

Однако у бобовых тоже есть "но". Важно помнить, что такие продукты не рекомендуется есть при заболеваниях ЖКТ и подагре.

Есть данные, что употребление фасоли, бобовых, орехов и семечек помогает в борьбе с лишним весом.

"Хорошие источники клетчатки: цельнозерновые продукты, некрахмалистые овощи, фасоль, бобовые, орехи и семечки", - отметила в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова, добавив, что клетчатка в принципе помогает дольше оставаться сытыми и уменьшает воспаление, которое связано с увеличением веса.

По словам врача, та же фасоль может быть как гарниром (более полезной альтернативой макаронам, рису и картошке), так и самостоятельным блюдом.