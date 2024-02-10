Герпес на губах: причины, как передается, профилактика

Рассказываем, как передается вирус.

Герпес, или «простуда», на губах является достаточно распространенным явлением среди людей. Заболевание вызывается вирусом простого герпеса 1 типа (HSV-1) и характеризуется появлением болезненного образования на коже губ.

Если у вас хоть раз возникла «простуда» на губах, то она будет появляться время от времени.

Герпес на губах, как правило, начинается с зуда, жжения или покалывания на месте будущего высыпания. Затем появляются пузырьки, которые через какое-то время высыхают, образуя корочки. Сопутствующими симптомами «простуды» на губах могут быть отёчность и увеличение лимфатических узлов. Более тяжёлые случаи герпеса также могут вызывать повышение температуры тела, боли в области губ, депрессию и бессонницу.

Можно ли заразиться герпесом через поцелуй

«Вероятность заражения герпесом на губах при поцелуе практически 100-процентная».

Стоит запомнить, что герпес является высококонтагиозным вирусом, то есть очень заразным. «Подцепить» его возможно в период от начала появления первых симптомов (зуд, покраснение, жжение) и до момента заживления последней язвочки.

Поэтому в период обострения заболевания необходимо забыть о поцелуях и всех других видах контактов.

Можно ли заразиться через посуду

В случае с герпесом на губах заразить здорового человека очень даже возможно. Дело в том, что вирус достаточно живуч, он может быть активным вне тела человека от нескольких минут до нескольких часов.

Вирус простого герпеса первого типа чувствителен к высушиванию, высоким температурам и антисептикам.

Во время обострения болезни человеку с «простудой» на губах рекомендуется пользоваться отдельными столовыми приборами, тарелками и кружками.

Меры профилактики

Если вы целуетесь с партнёром, у которого есть проявления герпеса на губах, то будьте уверены — в вашем организме тоже появился вирус. Да, есть вероятность, что он никогда не проявится, но он навсегда останется в вашем организме.

Именно поэтому самая главная мера предосторожности — не целоваться с партнёром, если у него рецидив герпеса.

А как же половые контакты?

Не стоит забывать о вирусе простого герпеса второго типа — того, что появляется на гениталиях. Симптомы у него точно такие же: покраснения, зуд, жжение кожи на одном участке и появление пузырьков с серозным содержимым. Он тоже очень заразен.

Вирус простого герпеса — как и второго типа — полностью неизлечим. Попадая в организм, он стремится в нервные ганглии (проще говоря, нервные узлы), которые надёжно защищены миелиновой оболочкой — через неё не проходят никакие препараты. Когда вирус попадает в это «безопасное место», он начинает ждать своего часа.

Это означает, что при снижении иммунитета — болезни, переутомляемости, переохлаждении — вы получите ненавистные симптомы герпеса на губах или гениталиях. Именно в этот момент при первых признаках необходимо начать лечение: вирус по нервным окончаниям стремительно выходит на кожу, очень активно делится. Его задача — вернуться в своё «безопасное место» как можно в большем количестве.

Если же своевременно начать противовирусную терапию, то можно повлиять на деление вируса, в результате которого увеличивается его численность. Благодаря лечению этот процесс можно остановить.