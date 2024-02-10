Eхpress: гастропарез может быть одним из симптомов диабета. Сахарный диабет — серьёзное заболевание, которое не сразу даёт о себе знать. Как правило, заподозрить неладное можно по чувству жажды и частым позывам к мочеиспусканию. Но оказалось, что среди тревожных симптомов ещё и гастропарез. Что это такое и как ещё распознать заболевание, рассказало британское издание.

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Гастропарез — это нарушение моторики желудка, при котором твёрдая пища слишком долго остаётся в желудке и не переваривается так, как нужно. Часто патология проявляется дискомфортом в животе и ощущением сытости уже после первых съеденных ложек. Также при гастропарезе человека мучают отрыжка, боль в верхней части живота, тошнота и рвота.

Отмечается, что у каждого второго пациента заболевание развивается остро, у трети боли возникают периодически. Но есть и хорошая новость — справиться с проблемой поможет диета. Врачи советуют есть меньше жирного, сыра, тщательно пережёвывать пищу, есть меньше, но чаще.

Также важно употреблять больше овощей, фруктов и другую клетчатку. Газировка под запретом. Желательно меньше пить алкоголя и бросить курить.