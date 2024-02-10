"Смерть в полете": доктор рассказала, как снизить риск отрыва тромба
Сегодня стало известно о трагедии на борту самолета: пассажир рейса Баку — Москва умер во время посадки воздушного судна в аэропорту Шереметьево. Врачи скорой помощи, спешно прибывшей к трапу самолета, констатировали смерть от тромбоэмболии легочной артерии. Говоря простыми словами, оторвавшийся тромб достиг с током крови легких и закупорил артерию, вызвав состояние, несовместимое с жизнью. Насколько высок риск подобных несчастных случаев и как предотвратить осложнения тромбоза во время перелета, «Российской газете» рассказала врач-терапевт, руководитель медицинской экспертизы «Инвитро» Ирина Терентьева.
«Статичное сидячее положение, отсутствие движения в течение долгого времени небезопасно для людей с рисками тромбозов — оно может привести к тромбообразованию, в частности, закупорке глубоких вен нижних конечностей. А в случае, если происходит отрыв тромба, это приводит к внезапной смерти», — пояснила доктор Терентьева.
Особенно возрастают такие риски во время долгих перелетов — более трех часов.
Угроза развития тромбоза характерна не только для любителей перелетов — любая длительная сидячая работа (например, у водителей-дальнобойщиков) является серьезным фактором риска. Поэтому нужно знать, как проявляет себя тромбоз — чтобы иметь возможность незамедлительно обратиться за врачебной помощью.
Какие симптомы указывают на неблагополучие
- пораженная нога отекает (обычно — только одна нога);
- появляется острая, распирающая, пульсирующая боль;
- меняется цвет кожи — она краснеет или становится бледной;
- падает температура конечности.
«Если вы заметили у себя такие симптомы — это требует срочного обращения к врачу или вызова скорой помощи», — подчеркивает доктор Терентьева.
Как подготовиться к полету, чтобы свести к минимуму риски для здоровья
- Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно не забыть принять свои лекарства, назначенные врачом (из-за суматохи перед отъездом и если перелет длинный — можно пропустить время приема).
- Наденьте компрессионные чулки или повязки на ноги.
«Длительное сидячее положение и неподвижность способствует развитию застойных явлений в венах ног, что приводит к тромбообразованию. Миграция тромбов в правое предсердие, правый желудочек и в систему легочных вен смертельно опасна, так как может привести к остановке сердца. Использование компрессионного трикотажа — хорошее профилактическое средство», — поясняет Ирина Терентьева.
- Наденьте в дорогу удобную, не тесную одежду и обувь. Уже находясь в салоне, лучше надеть тапочки, положить под шею и поясницу подушечки, чтобы сохранить физиологические изгибы позвоночника. Во время полета желательно вставать каждый час, пройтись по салону, размяться, сделав простые упражнения (например, вставая на носки и опускаясь на полную ступню).
- Обязательно пейте воду, чтобы предотвратить обезвоживание. А вот кофе, крепкий чай, энергетики и алкоголь вызывают потерю жидкости организмом — учтите это.
- Во время перелетов организм подвергается воздействию ионизирующей радиации, поэтому и до, и после полета можно дополнительно защититься, принимая антиоксиданты, например, каротинои