Доктор рассказала, как снизить риск отрыва тромба

Сегодня стало известно о трагедии на борту самолета: пассажир рейса Баку — Москва умер во время посадки воздушного судна в аэропорту Шереметьево. Врачи скорой помощи, спешно прибывшей к трапу самолета, констатировали смерть от тромбоэмболии легочной артерии. Говоря простыми словами, оторвавшийся тромб достиг с током крови легких и закупорил артерию, вызвав состояние, несовместимое с жизнью. Насколько высок риск подобных несчастных случаев и как предотвратить осложнения тромбоза во время перелета, «Российской газете» рассказала врач-терапевт, руководитель медицинской экспертизы «Инвитро» Ирина Терентьева.