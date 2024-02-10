Эксперт рекомендует есть три раза в день при гастрите

Гастрит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка, которое может протекать как с ярко выраженными симптомами, так и бессимптомно. Однако независимо от формы заболевания, питание играет важную роль в процессе лечения и предотвращения обострений. В статье URA.RU расскажет ключевые правила диеты при гастрите, основанные на советах медицинских специалистов.

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Для уменьшения воспаления рекомендуется разделить прием пищи на четыре или пять небольших порций в день. Также полезно включать в рацион продукты, обладающие противобактериальным действием, например, цветную капусту и брокколи. Однако стоит избегать чрезмерного употребления даже полезных продуктов.

Эксперт Анастасия Гилюк сообщила «Ленте.ру», что при гастрите следует придерживаться привычного режима питания, если он состоит из трех приемов пищи в день. Не стоит увеличивать количество приемов пищи, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на желудок. Однако для тех, кто ранее питался нерегулярно, важно добавить еще один прием пищи, чтобы избегать голода, который может усугубить воспаление.

Диетолог Анастасия Тараско и гастроэнтеролог Карина Крылова рекомендуют включать в день хотя бы два перекуса, чтобы предотвратить перерастяжение желудка и раздражение слизистой оболочки. При этом они предостерегают от практик интервального голодания и подобных методов.

Традиционное правило не наедаться на ночь сохраняет свою актуальность и при гастрите. Ужин должен быть легким и не позднее, чем за два или три часа до отхода ко сну.

Анастасия Гилюк советует уделять внимание равномерному распределению объемов пищи в течение дня. Неравномерное потребление пищи может вызвать дополнительное растяжение или сокращение воспаленного желудка, что замедлит процесс лечения. Она также рекомендует медленно есть, чтобы вовремя ощутить насыщение и не переедать.

При гастрите следует избегать жесткой и сухой пищи, такой как сухарики и фастфуд. Вместо этого, как советует Карина Крылова, предпочтение следует отдавать пище с однородной, пюреобразной консистенцией, что облегчит процесс переваривания.

Анастасия Тараско акцентирует внимание на необходимости сбалансированного содержания белков, жиров и углеводов в пище. Она рекомендует следующее соотношение: 25% белка, 20% жиров и остальное — углеводы.

В период обострения гастрита важно принимать витамины, особенно витамин С, который разрушается при термической обработке продуктов. Анастасия Тараско подчеркивает необходимость витаминотерапии, чтобы избежать дефицита витаминов, особенно при ограничении свежих фруктов.