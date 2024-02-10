Терапевт рассказала, как быстрее восстановиться после простуды

Терапевт Луценко рассказала, как быстрее восстановиться после простуды
Во время восстановления организма после простуды следует полноценно питаться и включить в свой рацион легкоусвояемые продукты. Об этом рассказала врач-терапевт Альфия Луценко.
По словам специалиста, к таким продуктам относятся нежирное отварное мясо, достаточное количество фруктов и овощей. Кроме того, существенной частью лечения является и физическая активность.
— Двигаться нужно обязательно, несмотря на то, что слабость может сохраняться до нескольких месяцев. Полезна дыхательная и суставная гимнастика, — приводятся ее слова в Telegram-канале доктора Зухры Павловой.
Самое главное в процессе восстановления — не заболеть снова. Поэтому Луценко порекомендовала ограничить на некоторое время контакты с другими людьми, дабы избежать повторения заболевания. Не лишней будет и проверка уровня магния в крови, потому что во время болезни его расход увеличивается.
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