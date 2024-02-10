Реабилитолог: массаж противопоказан при боли из-за воспаления или рака

Реабилитолог Гуркина: массаж противопоказан при боли из-за воспаления или рака
Массаж противопоказан при возникновении боли из-за воспаления или рака, поэтому борьбу с болью в спине всегда нужно начинать с поесщения врача. Об этом "РГ" рассказала заведующая отделением ранней медицинской реабилитации НМИЦ ЛРЦ Минздрава России, врач физической и реабилитационной медицины Мария Гуркина.
"Есть показания и противопоказания для проведения процедуры массажа", - пояснила врач.
Как объяснила реабилитолог, массаж может расслабить и убрать неприятные ощущения при мышечном перенапряжении после активной физической нагрузки.
Иногда классический ручной массаж может быть противопоказан. В таком случае его могут заменить аппаратные процедуры.
Назначить любые виды массажа может только врач по лечебной физкультуре, физиотерапевт или врач физической реабилитационной медицины.
При этом важно понять причину болевых ощущений у пациента. Но массаж категорически противопоказан, если болевой синдром вызван воспалительным процессом, в том числе онкологическим, подчеркнула Гуркина.