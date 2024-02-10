Как диета и стресс влияют на запах вашего тела: мнение врачей

Если вы уверены, что были в душе и не забыли воспользоваться дезодорантом, а неприятный запах тела все равно вас беспокоит, знайте: причина может быть не связана с личной гигиеной. Для начала попробуйте вспомнить, что ели накануне. Некоторые продукты вполне могут внести свой вклад в изменения запаха вашего тела. Например, красное мясо, брокколи, белокочанная капуста, лук и чеснок. Среди специй это тмин, кайенский перец и паприка. А кроме того, алкоголь.