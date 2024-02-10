Как диета и стресс влияют на запах вашего тела: мнение врачей
Если вы уверены, что были в душе и не забыли воспользоваться дезодорантом, а неприятный запах тела все равно вас беспокоит, знайте: причина может быть не связана с личной гигиеной. Для начала попробуйте вспомнить, что ели накануне. Некоторые продукты вполне могут внести свой вклад в изменения запаха вашего тела. Например, красное мясо, брокколи, белокочанная капуста, лук и чеснок. Среди специй это тмин, кайенский перец и паприка. А кроме того, алкоголь.
«Диеты с высоким содержанием белка или кето-диеты также могут быть причиной ухудшения запаха тела. Было обнаружено, что при кето-диете изо рта и от мочи пахнет жидкостью для снятия лака. Это происходит из-за процесса превращения жирных кислот в химические вещества, называемые кетонами, одним из которых является ацетон — тот же ингредиент, что и в большинстве средств для снятия лака с ногтей», — объяснила дерматолог Сьюзан Массик в беседе с Yahoo Life.
Дерматолог Джошуа Зайхнер, в свою очередь, отметил, что изменения могут быть связаны с возросшим уровнем стресса: «Апокринные железы обычно активизируются при стрессе». Таким образом, пот при стрессе может пахнуть иначе, чем обычный, из-за разного состава.
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