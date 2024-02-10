Стоматолог: гигиена полости рта — залог здоровья всего организма
Главный внештатный специалист-стоматолог министерства здравоохранения Самарской области Александр Нестеров подчеркнул: от качественной профилактики полости рта зависит состояние не только десен, но и органов желудочно-кишечного тракта.
При этом зубной щеткой и пастой не обойтись, нужен комплексный подход. Важно качественно очищать межзубное пространство. Так как бактерии и пищевые остатки скапливаются именно там. Поэтому желательно дополнительно использовать и другие средства: зубную нить или ершики, очистители языка от налета. Не стоит забывать и ходить к стоматологу на профессиональную гигиену, которая поможет убрать зубной камень.
Некачественная забота о полости рта может привести к формированию очага хронической инфекции. Это влияет на работу иммунной системы и может привести к инфекционно-воспалительным процессам в различных органах. Чаще всего это сердечно-сосудистые заболевания, ревматизм, болезни почек, кожи, органов пищеварения, эндокринных желез.