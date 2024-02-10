Врач оценила опасность текущих сезонных заболеваний

«Меня намного сильнее настораживает ситуация с инфекциями, от которых есть проверенная надежная защита — прививка, но она игнорируется противниками вакцин. Если ситуация не будет меняться и родители будут продолжать отказываться вакцинировать своих детей, то мы вновь столкнемся с распространением тех инфекций, о которых мы раньше мало слышали благодаря хорошему коллективному иммунитету. Далеко не все эти заболевания так безобидны, как может показаться на первый взгляд!» — заключила собеседница «Ленты.ру».