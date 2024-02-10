Стоматолог оценила эффективность возможной вакцины от кариеса

«Вакцина не будет работать, потому что в полости рта живёт очень много бактерий: и стрептококки, и стафилококки, и лактобактерии, и даже те бактерии, которые ещё не открыли, возможно. Эти бактерии живут во всём теле, и пытаться их убить только в полости рта, чтобы не было кариеса, это заблуждение», — объяснила свою позицию Харланова.