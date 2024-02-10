Врач предупредил любительниц бега о риске невромы Мортона

Это плотное утолщение между пальцами стопы длиной около 1,5 см и шириной примерно 0,5 см. Возникает оно из-за механического сдавливания подошвенных нервов. Как распознать неврому и почему она появляется в основном у женщин, рассказал травматолог-ортопед, врач спортивной медицины, мануальный терапевт и остеопат Владимир Нечаев.

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Правда ли, что бег опасен для женщин?

В некоторых случаях да. Неврома Мортона образуется так: в сдавленном подошвенном нерве начинается воспаление с отёком. Когда оно перетекает в хроническую форму, в этом месте разрастается соединительная ткань и появляется неврома.

Чаще всего она образуется между третьим и четвёртым пальцами стопы, реже — между вторым и третьим, отметил Нечаев.

боль в середине подушечки стопы, которая усиливается при движении, а в запущенных случаях распространяется на всю стопу и даже на голень с бедром;

ощущение инородного тела в середине подушечки стопы;

онемение, жжение и покалывание в подошве и пальцах. Признаки невромы:

Неврома может появиться из-за больших статических нагрузок — от лишнего веса или длительного положения стоя. Другая причина — динамические нагрузки: бег или длительная ходьба, рассказал доктор.

В зоне риска — женщины. Они носят неудобную обувь с высоким каблуком и зауженным носком. Кроме того, у женщин снижен тонус мышц-сгибателей стопных пальцев. Если женщина регулярно занимается бегом, шансы заполучить неврому повышаются.

Среди других причин невромы — плоскостопие, травмы стоп, болезни суставов ног, воспаление ахиллова сухожилия (тендинит) и проблемы с позвоночником, перечислил Нечаев в разговоре с изданием «Доктор Питер».

При первых признаках невромы нужно обязательно показаться врачу. На время лечения придётся прекратить занятия бегом. Также нужно будет подобрать правильную обувь, чтобы снизить нагрузку на проблемную зону стопы, заключил травматолог.