Карл III намерен отказаться от химиотерапии и будет лечить рак травами и зельями

Король Карл III может отказаться от традиционного лечения рака химиотерапией, заявил изданию Daily Express журналист Том Бауэр, которого называют экспертом по британской королевской семье.

По словам Бауэра, британский король является сторонником лечения травами и иных видов альтернативной медицины и всегда выступал против химиотерапии. Бывший журналист рассказал, что король советовался с врачом Майклом Диксоном, который в прошлом году приступил к обязанностям главного придворного медика и который склонен к лечению нетрадиционными методами. Майкл Диксон, рассказал также Бауэр, возглавляет королевский институт альтернативной медицины, где практикуют исключительно естественные методы лечения.