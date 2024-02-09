Сахарный диабет может менять структуру скелетных мышц, выяснили ученые

Ученые из Люблянского университета в Словении обнаружили, что сахарный диабет связан с уменьшением диаметра волокон скелетных мышц и увеличение длины пронизывающих их капилляров. Результаты исследования опубликованы в журнале Biomolecules and Biomedicine.

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В исследовании участвовали самки лабораторных мышей с диабетом и без него. Используя ультрасовременные технологии 3D-визуализации, ученые оценили структуру важнейших для передвижения мышц скелетных мышц животных из обеих групп — камбаловидной мышцы ног, большой ягодичной и икроножной.

Результаты показали, что в структуре камбаловидной мышцы мышей с диабетом наблюдалось снижение доли волокон типа 2a. Они относятся к типу быстросокращающихся, которые отличаются высокой силой и быстрой утомляемостью. Также выяснилось, сахарный диабет связан с общим снижением толщины волокон во всех трех мышцах.

При изучении больших ягодичных мышц мышей с диабетом ученые обнаружили, что длина пронизывающих ее капилляров увеличилась. Исследователи предположили, что такое изменения является адаптивным механизмом для компенсации атрофии мышечных волокон, вызванной диабетом.

Ученые отметили, что сахарный диабет предполагает нарушение регуляции уровня глюкозы в крови, что приводит к множеству связанных с этим проблем со здоровьем. Разрушение Бета-клеток поджелудочной железы, продуцирующей инсулин, оказывает серьезное воздействие на различные органы, в том числе на скелетные мышцы.