Врач оценил правдивость утверждение о влиянии запоров на здоровье сердца

Кардиолог Эндрю Фриман оценил правдивоть утверждения о влиянии плохой работы желудочно-кишечного тракта на здоровье сердца. Его слова цитирует издание HuffPost.

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Фриман отметил, что многие исследования показывают, что в анамнезе у людей, жалующихся на частые запоры, также есть заболевания сердечно-сосудистой системы. Он уверен, что причинно-следственной связи между этими состояниями нет, хотя они и могут быть спровоцированы одними и теми же факторами.

Если вы мало занимаетесь спортом и едите продукты с высокой степенью переработки, скорее всего, у вас будут трудности с опорожнением кишечника. Но, эти же факторы повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта

Эндрю Фриман, кардиолог

Несмотря на отсутствие прямой связи, проблема с опорожнением кишечника может навредить работе сердца, предупредил врач. Он объяснил, что чрезмерные усилия в туалете могут спровоцировать повышение артериального давления у пожилых людей, организм которых ослаблен.