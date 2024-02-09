Врач оценил правдивость утверждение о влиянии запоров на здоровье сердца
Кардиолог Эндрю Фриман оценил правдивоть утверждения о влиянии плохой работы желудочно-кишечного тракта на здоровье сердца. Его слова цитирует издание HuffPost.
Фриман отметил, что многие исследования показывают, что в анамнезе у людей, жалующихся на частые запоры, также есть заболевания сердечно-сосудистой системы. Он уверен, что причинно-следственной связи между этими состояниями нет, хотя они и могут быть спровоцированы одними и теми же факторами.
Если вы мало занимаетесь спортом и едите продукты с высокой степенью переработки, скорее всего, у вас будут трудности с опорожнением кишечника. Но, эти же факторы повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта
Эндрю Фриман, кардиолог
Несмотря на отсутствие прямой связи, проблема с опорожнением кишечника может навредить работе сердца, предупредил врач. Он объяснил, что чрезмерные усилия в туалете могут спровоцировать повышение артериального давления у пожилых людей, организм которых ослаблен.
Ранее врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб подсказал способ быстро избавиться от запоров. Он посоветовал добавить в рацион киви, яблоки груши и чернослив, а также чаще пить кофе, который обладает лугким слабительным эффектом.