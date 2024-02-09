Женщины обращаются к эндокринологам чаще мужчин

«Если брать мой личный опыт, то на прием приходит больше женщин. Это можно связать с тем, что женщина старается больше заботиться о своем здоровьем – мужчин сложнее «загнать» на прием к врачу, и многие тянут до последнего. Пока петух не клюнет – не обращаются. У женщин в течение жизни есть несколько периодов, которые повышают риск набора веса. Это беременность и послеродовой период, и, конечно, предменопауза и сама менопауза. Здесь увеличивается риск набора веса, и многие женщины, не меняя образ жизни, питаясь, как раньше, и не ведя физическую активность, набирают в эти периоды вес. В том числе из-за гормональных перестроек», - сказал он.