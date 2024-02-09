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Проверьте себя: стоматолог назвала три ранних признака диабета во рту

Ваш рот может скрывать важную информацию о вашем общем состоянии здоровья и даже указывать на риск развития диабета. Об этом предупредила стоматолог из Калифорнии Вивиан Рокниан.

Стоматолог назвала три ранних признака диабета во рту
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Эксперт назвала три явных признака диабета во рту:

При выявлении хотя бы одного из перечисленных признаков стоматолог рекомендует проверить уровень сахара в крови. Также на диабет могут указывать частое мочеиспускание, снижение веса и потеря мышечной массы, зуд вокруг полового члена или влагалища, затуманенное зрение.

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