$90.89-0.3798.35+0.26
Войти в почту

Попова: значимого риска от коронавируса для жизни и здоровья людей мы не видим

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимого риска для жизни и базового состояния здоровья людей коронавирус на сегодняшний день не несет. Об этом сообщает РИА Новости.

Значимого риска от коронавируса для жизни и здоровья нет, считает глава Роспотребнадзора
© Илья Питалев/РИА «Новости»

По ее словам, волны заболеваемости коронавирусом еще будут, какими они будут — зависит от множества факторов. Она подчеркнула, что в текущий момент рост заболеваемости есть, но не наблюдается значимого количества ежесуточных и еженедельных зарегистрированных заболеваний.

Попова подчеркнула, что сейчас никто никого не принуждает носить маски, так как болезнь протекает не тяжело и заражается небольшое количество людей. До этого в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что ситуация в России по кори спокойная, в прошлом году удалось справиться с распространением болезни, сейчас фиксируются лишь единичные случаи. Кроме этого, в пресс-службе пояснили, что подъемы заболеваемости корью отмечаются каждые четыре-шесть лет, и это произошло в 2023 году, на что накладывается прошедшая волна коронавируса.

Болезни и лекарства
Анна Попова
Роспотребнадзор
Главное о здоровье
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости