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Попова напомнила, что название "болезнь Х" используется для моделирования

Вируса под названием "болезнь Х" не существует, оно используется лишь для моделирования.

Глава Роспотребнадзора: название «болезнь Х» используется для моделирования
© ТАСС

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вы когда решаете уравнение, оно бывает с одним неизвестным, с двумя неизвестными, и вот это неизвестное как правило определяется буквой Х, так вот и в данном случае это неизвестное. Такого вируса нет и не будет, это то, что используется для моделирования ситуации развития", - сказала она, выступая с лекцией "100 лет на страже санитарно-эпидемиологического благополучия населения России: от истоков к современности" на Международной выставке-форуме "Россия".

Болезни и лекарства
Анна Попова
Роспотребнадзор