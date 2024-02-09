Глава Роспотребнадзора: название «болезнь Х» используется для моделирования

Попова напомнила, что название "болезнь Х" используется для моделирования
Вируса под названием "болезнь Х" не существует, оно используется лишь для моделирования.
Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Вы когда решаете уравнение, оно бывает с одним неизвестным, с двумя неизвестными, и вот это неизвестное как правило определяется буквой Х, так вот и в данном случае это неизвестное. Такого вируса нет и не будет, это то, что используется для моделирования ситуации развития", - сказала она, выступая с лекцией "100 лет на страже санитарно-эпидемиологического благополучия населения России: от истоков к современности" на Международной выставке-форуме "Россия".