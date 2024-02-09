Глава Роспотребнадзора: название «болезнь Х» используется для моделирования

"Вы когда решаете уравнение, оно бывает с одним неизвестным, с двумя неизвестными, и вот это неизвестное как правило определяется буквой Х, так вот и в данном случае это неизвестное. Такого вируса нет и не будет, это то, что используется для моделирования ситуации развития", - сказала она, выступая с лекцией "100 лет на страже санитарно-эпидемиологического благополучия населения России: от истоков к современности" на Международной выставке-форуме "Россия".