Врач предупредила о риске развития рака и болезни Альцгеймера из-за антиперспирантов

«Есть достаточно достоверные исследования, которые подтверждают, что железо провоцирует дестабилизацию ДНК, а любая дестабилизация ДНК приводит к нарушению клеток, и вероятность опухолевого развития может расти. Считается, что высокие дозы алюминия крайне неблагоприятны, а совсем небольшая дозировка даже полезна. Сам факт, что высокие дозы алюминия вредны для организма, не подвергается сомнениям. Были исследования, которые подтверждают, что частота возникновения рака молочной железы, а главное — болезнь Альцгеймера, она увеличивается при преизбытке алюминия в нашем организме. Другой вопрос, насколько соли алюминия всасываются с поверхности кожи. Почему точно не рекомендуют аэрозольные антиперспиранты? Потому что в этот момент вы вдыхаете соли алюминия в лёгкие, тогда попадание идёт более активно. Через кожу подмышек, я уверяю, соли алюминия тоже всасываются, концентрация их в организме растёт. Кратность применения, частота и другие обстоятельства — это всё вместе надо рассматривать. Сколько человек применял, как долго, как правильно».