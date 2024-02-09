Врач предупредила о риске развития рака и болезни Альцгеймера из-за антиперспирантов
Речь идёт о средствах, в которых содержатся соли алюминия. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» дерматолог Ирина Скорогудаева рекомендовала исключить из ухода косметические продукты в форме аэрозоля. Попадание больших доз металла в лёгкие особенно опасно, пояснила она.
«Есть достаточно достоверные исследования, которые подтверждают, что железо провоцирует дестабилизацию ДНК, а любая дестабилизация ДНК приводит к нарушению клеток, и вероятность опухолевого развития может расти. Считается, что высокие дозы алюминия крайне неблагоприятны, а совсем небольшая дозировка даже полезна. Сам факт, что высокие дозы алюминия вредны для организма, не подвергается сомнениям. Были исследования, которые подтверждают, что частота возникновения рака молочной железы, а главное — болезнь Альцгеймера, она увеличивается при преизбытке алюминия в нашем организме. Другой вопрос, насколько соли алюминия всасываются с поверхности кожи. Почему точно не рекомендуют аэрозольные антиперспиранты? Потому что в этот момент вы вдыхаете соли алюминия в лёгкие, тогда попадание идёт более активно. Через кожу подмышек, я уверяю, соли алюминия тоже всасываются, концентрация их в организме растёт. Кратность применения, частота и другие обстоятельства — это всё вместе надо рассматривать. Сколько человек применял, как долго, как правильно».
Ранее онколог Андрей Пылёв предупредил о смертельной опасности курения вейпов. В науке есть документально зафиксированные случаи летальных исходов, связанных с ними. По словам врача, вред от систем нагревания табака меньше, чем от традиционного курения. При этом айкосы недостаточно изучены, отметил специалист.