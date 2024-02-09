Как ожирение стало эпидемией и превратило Россию в страну толстяков

В России уже несколько лет подряд растет число пациентов с ожирением. Причем касается это всех возрастов — детям и подросткам этот диагноз тоже ставят всё чаще. Согласно данным Росстата, только за 2022-й в стране выявили 419 тысяч новых случаев ожирения — на 10% больше, чем годом раньше. В общей сложности такой диагноз в 2022 году был у 2,18 миллиона россиян.

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— Причины стремительного роста количества людей с лишним весом давно известны, но бороться с ними сложно, потому что к перееданию подталкивает современный образ жизни, — говорит эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Большая часть населения сейчас находится в городах и занимается работой, которая не предполагает физической активности, в офис и домой значительная часть людей приезжает на личном автомобиле, а гаджеты подарили людям развлечения, ради которых не нужно вставать с дивана. Поэтому и взрослые, и дети с каждым годом меньше двигаются.

Всемирная организация здравоохранения тоже отмечает влияние современного образа жизни на ожирение. Отдельное беспокойство у ВОЗ вызывает детское ожирение.

— В период с 1975 по 2016 год доля детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, имеющих избыточный вес или страдающих ожирением, увеличилась во всём мире более чем в четыре раза, с 4% до 18%, — сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

По данным на 2022 год, в европейском регионе от ожирения страдал уже практически каждый третий ребенок — 29% мальчиков и 27% девочек. В России статистика детского ожирения тоже растет. Если в 2020 году выявили 80 тысяч случаев ожирения у детей младше 15 лет, то в 2022-м — уже 108,9 тысячи.

Казалось бы, все прекрасно знают, как бороться с лишним весом: придерживаться здорового питания и уделять время физической активности. Однако то, что на словах кажется простым, на деле бывает сложно реализуемо.

— В процессе эволюции у людей выработалась тяга именно к калорийной пище, содержащей большое количество жиров и сахара: долгое время процесс добычи пропитания был тяжелым и благополучие и вероятность выжить во многом зависели от того, насколько калорийный кусок удалось съесть, — говорит врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Именно поэтому контролировать свои пищевые привычки очень сложно: придерживаясь здорового питания и осознанно снижая количество сахара и жиров в своем рационе, человек противоречит сформировавшимся в процессе эволюции паттернам поведения. Сейчас еда доступна, но потребность поглощать жирную и сладкую пищу осталась: за нее организм вознаграждает человека выработкой дофамина и других нейромедиаторов, которые приносят ощущение удовольствия и счастья. Именно поэтому еда воспринимается как один из самых доступных способов получения удовольствия от жизни и приводит к избыточному весу и связанными с ним болезням.

Тем не менее контролировать свои пищевые привычки необходимо — избыточный вес и ожирение приводят к большому количеству тяжелых заболеваний: сахарному диабету, атеросклерозу, болезням сердечно-сосудистой системы. По данным ВОЗ, избыточный вес, ожирение и связанные с ними заболевания ежегодно приводят к смерти 1,2 миллиона человек.