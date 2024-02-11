Лор-врач назвал обостряющиеся зимой болезни

«Это высокоинформативный и абсолютно безвредный метод обследования, применяемый во всём мире. Эндоскоп представляет собой тонкую оптическую трубку, которую врач аккуратно вводит в полость носа, слуховой проход или подводит к входу в гортань. С помощью оптики изображение увеличивается в несколько раз. Видеокамера передаёт полученное изображение на монитор. Таким образом сам пациент вместе с доктором может наблюдать за процессом диагностики», — рассказал специалист.