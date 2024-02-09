Диетолог: какао снижает риск деменции после 65 лет

Одна чашка какао в день поможет снизить риск деменции у людей после 65 лет. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

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— Употребление какао может быть в определенной мере профилактикой развития дегенеративных заболеваний нервной системы, в частности, болезни Альцгеймера, — сообщила она.

Эксперт объяснила, что такое действие возникает за счет содержащихся в какао антиоксидантов, которые относятся к группе полифенолов. Эти компоненты помогают улучшить работу мелких кровеносных сосудов мозга. По ее словам, полифенолы нормализуют уровень холестерина крови и улучшают состояние клеточной стенки.

Денисова подчеркнула, что полезнее всего будет напиток, сваренный из натурального какао-порошка, а не растворимый. Диетолог отметила, что часто пить какао не рекомендуется людям с подагрой или избыточным весом, передает aif.ru.