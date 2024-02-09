Онколог рекомендовал сдать общий анализ крови для выявления онкологии

По словам онколога, хирурга, химиотерапевта Антона Иванова , распознать наличие раковой опухоли в организме можно по общему анализу крови. В частности, на новообразование указывает уровень лейкоцитом и лимфоцитов, а также скорость оседания эритроцитов.

В частности, так можно выявить рак эндометрия у женщин , который в 90% случаев диагностируется у женщин старше 50 лет.

Между тем, ранее сообщалось, что вопреки распространенному мнению, рак легких может развиться не только у курящих людей, но и тех, кто за всю жизнь ни разу не притронулся к сигаретам. Замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин сообщил основные причины возникновения рака, кроме наследственности.