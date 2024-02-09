Метеозависимым помогут горячая ванна и контрастный душ

Врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко перечислила метеозависимым людям способы улучшить самочувствие во время перепадов температуры.
Романенко отметила, что состояние метеозависимого человека может ухудшаться в периоды резкого повышения давления. Также повышенная влажность воздуха ухудшает насыщение клеток кислородом, в связи с чем люди с заболеваниями сердца и сосудов во время циклона "Ольга" чувствовали слабость и сонливость.
При этом после повышения давления сосуды некоторых людей могли не успеть приспособиться к изменениям, в связи с чем появляются головные боли, недомогания и беспокойство, связанные с повышением давления.
Для того, чтобы помочь организму быстрее приспособиться к перепадам температуры, Романенко посоветовала ограничить потребление кофе и соли, раньше ложиться спать, включить в жизнь умеренную физическую активность, но избегать слишком интенсивных нагрузок, а также чаще бывать на свежем воздухе. Помимо этого, врач указала на пользу ванны и контрастного душа, так как перепад температуры помогает тренировать сосуды для более комфортного перенесения изменений давления, рекомендации терапевта передает "Звезда".