Метеозависимым помогут горячая ванна и контрастный душ

Врач-терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко перечислила метеозависимым людям способы улучшить самочувствие во время перепадов температуры.

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Романенко отметила, что состояние метеозависимого человека может ухудшаться в периоды резкого повышения давления. Также повышенная влажность воздуха ухудшает насыщение клеток кислородом, в связи с чем люди с заболеваниями сердца и сосудов во время циклона "Ольга" чувствовали слабость и сонливость.

При этом после повышения давления сосуды некоторых людей могли не успеть приспособиться к изменениям, в связи с чем появляются головные боли, недомогания и беспокойство, связанные с повышением давления.