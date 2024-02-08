Предрасположенность к аллергии на животных может быть наследственной

«Некоторые родители считают, что аллергия на животных у ребёнка может пройти сама по себе к переходному возрасту — «вот тогда сможем завести кошку». К сожалению, это не так. Часто предрасположенность к аллергии носит наследственный характер, а генетику «обмануть» невозможно», — заявила она в беседе с Life.ru.