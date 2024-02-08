Стало известно, при каком заболевании рекомендованы поздние приемы пищи

Поздние приемы пищи рекомендованы только для пациентов, страдающих циррозом печени, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. В остальных случаях ужин на ночь не несет никакой пользы для организма и негативно влияет как на работу внутренних органов, так и на внешний вид, передает 78.ru.

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Поздние приемы пищи могут быть рекомендованы только одной группе пациентов, страдающих тяжелыми нарушениями пищевого статуса, а именно пациентам с циррозом печени на фоне развивающейся белково-энергетической недостаточности, — цитирует телеканал ее слова.

Специалист предостерегла, что правило «не есть перед сном» особенно касается людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Она привела в пример тех, кто страдает рефлюксной болезнью с изжогой как основным симптомом.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева посоветовала употребить последний стакан жидкости за 1,5–2 часа до отхода ко сну. По ее словам, это позволит обработать и вывести все лишнее из организма, а также поможет избежать проблем с функционированием почек.