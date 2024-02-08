Обнаружены два предупреждающих признака заболевания желчного пузыря

Заболевания желчного пузыря являются довольно распространённым явлением. Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб выделил два предупреждающих признака, которые указывают на нарушение работы органа.

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Желчный пузырь, расположенный под печенью, представляет собой мешок, в котором хранится и концентрируется желчь. Она помогает переваривать жиры. Если у вас заболевание желчного пузыря, эти процессы нарушаются, что приводит к появлению тревожных сигналов.

Первый симптом, на который стоит обратить внимание, — это боль в животе в правом верхнем квадранте, или в районе солнечного сплетения. Она не уменьшается при дефекации или отхождении газов и может отдавать в спину или в правое плечо. Чаще всего дискомфорт возникает после еды или ночью.

Вторым тревожным признаком являются неприятные ощущения после еды. Они могут длиться от 30 минут до 6 часов.