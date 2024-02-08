Обнаружены два предупреждающих признака заболевания желчного пузыря

Гастроэнтеролог выделил два предупреждающих признака заболевания желчного пузыря
Заболевания желчного пузыря являются довольно распространённым явлением. Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб выделил два предупреждающих признака, которые указывают на нарушение работы органа.
Желчный пузырь, расположенный под печенью, представляет собой мешок, в котором хранится и концентрируется желчь. Она помогает переваривать жиры. Если у вас заболевание желчного пузыря, эти процессы нарушаются, что приводит к появлению тревожных сигналов.
Первый симптом, на который стоит обратить внимание, — это боль в животе в правом верхнем квадранте, или в районе солнечного сплетения. Она не уменьшается при дефекации или отхождении газов и может отдавать в спину или в правое плечо. Чаще всего дискомфорт возникает после еды или ночью.
Вторым тревожным признаком являются неприятные ощущения после еды. Они могут длиться от 30 минут до 6 часов.
Иногда после употребления особенно жирной пищи у вас может возникнуть потливость, тошнота и рвота.