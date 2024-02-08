Врач развеяла главные мифы о витаминах

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что вопреки расхожему мнению можно совмещать прием разных витаминов. Главные мифы о витаминах врач развеяла в личном Telegram-канале.

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«Избыточно заострять свое внимание на их сочетаемости — это путь в невроз. Хотя, безусловно, идея о взаимодействии микронутриентов не лишена смысла», — написала Янг.

Вместо этого она призвала стараться создать оптимальные условия для того, чтобы витамины из пищи и добавок могли усваиваться.

Еще одним заблуждением доктор назвала уверенность многих людей в том, что им необходимы витаминные комплексы.

Есть люди, которые, если где-то увидят упоминание о витаминах, спешат и себе их приобрести. И не важно, что им это не нужно или не поможет. Они считают, что лучше пропить очередную добавку для профилактики, чем что-то упустить