При каких болезнях опасны резкие перепады температур? Объяснила врач
Терапевт Чернышова: из-за перепадов температур могут обостриться болезни сердца. И эти люди не единственные, чьё здоровье рискует почувствовать резкие погодные колебания. Переживать не стоит только здоровым — им это не страшно из-за возможностей крепкого организма. Но врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» дала совет и им.
Риск для здоровых людей всё же есть, но другого плана. В условиях неожиданной смены погоды они рискуют переохладиться. Не допустить этого просто:
- перед выходом на улицу смотреть, сколько там градусов;
- одеваться по погоде.
Для кого опасен резкий перепад температур
Особенно осторожными нужно быть тем, кто перенёс инфекционные заболевания, болезни дыхательной системы и вирусные инфекции. Этим людям в дни сильных перепадов температур стоит избегать долгого нахождения на улице и теплее одеваться.
Особо уязвимы к таким переменам погоды страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертонией, гипотонией, ишемической болезнью сердца. Дело в том, что понижение температур связано с резким изменением атмосферного давления. Люди из этой группы могут столкнуться с:
- общим ухудшением состояния;
- слабостью;
- головными болями;
- болью в области сердца.
Чернышова порекомендовала им в эти дни избегать сильных физических нагрузок и сделать режим дня более щадящим.
«Но при этом не стоит оставаться весь день в постели. Будет лучше встать, сделать лёгкую зарядку, ненадолго выйти на улицу, подышать воздухом или просто проветрить квартиру», — сказала она.
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