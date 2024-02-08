«Надо быть ей благодарным». Врачи рассказали, как обуздать паническую атаку

Внезапный приступ ужаса, когда сердце делает скачок в груди, тело покрывается липкой испариной и земля уходит из-под ног – так, как будто сейчас произойдет что-то невыносимое, от чего невозможно спастись. Этот приступ неконтролируемого страха, который накрывает внезапно и неотвратимо, как цунами, врачи называют панической атакой.

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По разным оценкам, паническим атакам подвержены от пяти до восьми процентов взрослых людей. Но это только выявленные случаи, а сколько пациентов не доходит до врачей или им ставят неправильный диагноз – вообще не подсчитать. Получается, что чуть ли не каждый десятый взрослый человек живет с этой проблемой, мучается и лишь мечтает, чтобы это не повторялось так часто. Можно ли обуздать панические атаки самостоятельно, почему они возникают и как от них избавиться, рассказали в интервью MIR24.TV психиатры и клинические психологи.

«Паническая атака – это внезапное и интенсивное ощущение страха или тревоги, которое может возникнуть без видимой причины, – говорит врач-психиатр, психотерапевт Александр Семченков. –

В момент возникновения панической атаки человек может испытывать такие симптомы, как учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, головокружение, ощущение удушья, тошнота или онемение. Достаточно часто симптомы напоминают тяжелое заболевание сердца, легких или ЖКТ, но в действительности внутренние органы при этом совершенно здоровы».

По словам врача, признаки панической атаки могут включать в себя физические и психологические симптомы. Вот некоторые из них:

Физические симптомы:

Учащенное сердцебиение, причем не по причине физической активности Затрудненное дыхание или ощущение удушья Потливость или дрожь Головокружение или ощущение нестабильности Тошнота или дискомфорт в желудке Онемение или покалывание в руках и ногах Ощущение жара или мороза

Психологические симптомы:

Истерический страх или тревога без видимой причины Ощущение нереальности или отслоения от себя Избегание определенных мест или ситуаций из-за опасения возникновения атаки Страх потерять контроль или сойти с ума Страх смерти или убеждение, что собственная жизнь находится под угрозой

«Паническую атаку можно рассматривать как реакцию организма на ситуацию угрозы жизни или иной опасности. Но – как бы вышедшую из-под контроля нашей нервной системы, – говорит Александр Семченков. –

Когда мы внезапно сталкиваемся с ситуацией, которая требует быстрой реакции для спасения, то наше тело реагирует следующим образом: сосуды сужаются, сердцебиение и дыхание ускоряются, мышцы напрягаются, а зрачки расширяются. Все это необходимо организму, чтобы сражаться или убежать». И именно это происходит во время панической атаки. Но почему?

«Мы живем в современном мире, который требует высокого напряжения и быстрой адаптации, – продолжает врач. – Испытываем длительный стресс, от которого наша нервная система истощается и заставляет организм включать «режим спасения».

Исследователи связывают панические атаки с деятельностью патологических нейросетей, то есть групп нейронов, которые возникают в головном мозге в ответ на неблагоприятные внешние факторы и наши отрицательные эмоции.

Кроме специалистов мало кто знает, что наш мозг может изменять свою структуру. В ответ на любую эмоцию, внешний стимул или мысль наш мозг создает новые нейронные связи и строит новые нейросети. В этом и кроется секрет возникновения многих болезненных состояний.

«Патологические нейросети могут вызывать симптомы психологического характера, а могут, через нейронные пути, быть источником симптомов на телесном уровне, – говорит врач-психиатр, клинический психолог Андрей Ефремов. –Возникает псевдоболезнь, и врачи могут даже лабораторно подтвердить ее, потому что клетки меняют свое функционирование по приказу этих самых патологических нейросетей, а весь этот процесс называется «психосоматика».

По словам врача, образуются эти патологические нейросети в результате психотравмирования, то есть шокового воздействия на центральную нервную систему, в том числе в результате испуга или другого нервного перенапряжения.

«Хорошая новость состоит в том, что можно устранять эти патологические нейросети, вместе с их надоедливыми функциями, – говорит Андрей Ефремов .– Главное – не перепутать действие патологических нейросетей с серьезными заболеваниями. Поэтому лечить эти состояния может только врач».