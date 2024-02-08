Врач: на поздних стадиях рака за пациентом должен постоянно наблюдать специалист

Он добавил, что родственники зачастую принимают решение забрать пациента домой, однако это заметно сокращает его жизнь. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) спрогнозировали, что к 2050 году число заболевших раком превысит отметку в 35 миллионов человек. Это на 77% больше, чем в 2022 году, когда было было зарегистрировано 20 миллионов новых случаев. Исследователи отмечают, что такие изменения могут негативно повлиять на средний возраст мирового населения, его численность и прирост.