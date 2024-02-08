Гипертония может незаметно разрушать стенки сосудов

Рекомендации опубликованы на сайте Baylor College of Medicine (ВСМ). Врач объяснила, что негативные последствия гипертонии могут не проявляться до момента появления серьезных проблем со здоровьем. Она рассказала, что головокружение или даже свистящий звук в ушах, которые ошибочно воспринимаются некоторыми людьми как признаки гипертонии, свидетельствуют о наличии других патологий. Также кардиолог добавила, что даже не критичное отклонение от нормы (нормальным показателем артериального давления считается 120 для систолического и 80 для диастолического) увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. Более того, гипертония повышает вероятность появления аневризмы - выбухания стенок сосудов в результате их истончения. Также могут возникнуть проблемы со зрением и почками. По мнению врача, показатели АД нужно фиксировать регулярно, отмечая любые изменения.