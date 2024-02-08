Боль в спине, особенно в пояснице, является довольно распространённым состоянием. Одной из частых причин её возникновения может стать травма, например, растяжение мышцы. Доктор Джен Кодл из США назвала 10 признаков во время боли в спине, которые нельзя игнорировать.