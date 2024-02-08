Уролог объяснила, как избавиться от камней в почках без операции

Как избавиться от камней в почках без операции? Объяснила уролог
Уролог Симинович: при камнях в почках операция нужна не всегда. Если нет боли, примеси крови в моче и частых воспалений, то камни можно просто наблюдать. В некоторых случаях их можно даже просто растворить, но делать это нужно цитратными смесями, а не БАДами и фиточаем.
Подробнее о том, когда нужна и не нужна операция по удалению камней из почек, рассказала уролог сервиса Docma.ru Анна Симинович.
Когда нужна операция
Появление камней в почках, мочеточнике или мочевом пузыре называют мочекаменной болезнью. Если камень оказывается в мочеточнике, то он почти всегда вызывает боли. В таком случае часто требуется операция.
«Камень мочеточника нарушает отток мочи из почки, и может возникнуть воспаление, поэтому в данном случае долгое наблюдение небезопасно. Камни мочевого пузыря также нарушают отток мочи и способствуют воспалению, поэтому их тоже удаляют», — объяснила Симинович.
Появляясь в почке, камень может особо и не беспокоить. Если нет боли, крови в моче и других неприятных симптомов, тогда его просто наблюдают.
Как убрать камни из почек без операции
Врач подчеркнула, что растворить камень в почке можно только в том случае, если он уратный, то есть состоит из солей мочевой кислоты. Растворяют их цитратными смеясями вроде «Блемарена».
«БАДы и различные сборы трав не помогут растворить камень. Их применение возможно только для профилактики камнеобразования, и то, следует сказать, что их эффективность сопоставима с хорошим питьевым режимом», — отметила Симинович.
Есть и другой способ удалять камни из почек, но он не совсем безоперационный. Речь идёт о дистанционном дроблении камня. На больное место направляют волны, с помощью которых камень дробится на мелкие кусочки. Потом эти кусочки выходят самостоятельно. Чтобы осколки камня при этом не перекрыли мочеточник, врачи устанавливают пациенту специальную трубку, которая соединяет почку и мочевой пузырь.
Предотвратить мочекаменную болезнь можно, если следить за состоянием почек и мочевыводящих путей. Для этого достаточно сдавать хотя бы раз в год анализ мочи. Какие ещё анализы полезно сдавать — узнайте здесь .