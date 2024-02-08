Уролог объяснила, как избавиться от камней в почках без операции

Уролог Симинович: при камнях в почках операция нужна не всегда. Если нет боли, примеси крови в моче и частых воспалений, то камни можно просто наблюдать. В некоторых случаях их можно даже просто растворить, но делать это нужно цитратными смесями, а не БАДами и фиточаем.

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Подробнее о том, когда нужна и не нужна операция по удалению камней из почек, рассказала уролог сервиса Docma.ru Анна Симинович.

Когда нужна операция

Появление камней в почках, мочеточнике или мочевом пузыре называют мочекаменной болезнью. Если камень оказывается в мочеточнике, то он почти всегда вызывает боли. В таком случае часто требуется операция.

«Камень мочеточника нарушает отток мочи из почки, и может возникнуть воспаление, поэтому в данном случае долгое наблюдение небезопасно. Камни мочевого пузыря также нарушают отток мочи и способствуют воспалению, поэтому их тоже удаляют», — объяснила Симинович.

Появляясь в почке, камень может особо и не беспокоить. Если нет боли, крови в моче и других неприятных симптомов, тогда его просто наблюдают.

Как убрать камни из почек без операции

Врач подчеркнула, что растворить камень в почке можно только в том случае, если он уратный, то есть состоит из солей мочевой кислоты. Растворяют их цитратными смеясями вроде «Блемарена».

«БАДы и различные сборы трав не помогут растворить камень. Их применение возможно только для профилактики камнеобразования, и то, следует сказать, что их эффективность сопоставима с хорошим питьевым режимом», — отметила Симинович.

Есть и другой способ удалять камни из почек, но он не совсем безоперационный. Речь идёт о дистанционном дроблении камня. На больное место направляют волны, с помощью которых камень дробится на мелкие кусочки. Потом эти кусочки выходят самостоятельно. Чтобы осколки камня при этом не перекрыли мочеточник, врачи устанавливают пациенту специальную трубку, которая соединяет почку и мочевой пузырь.