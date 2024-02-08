Только половина россиянок регулярно сдает тест на предраковые состояния шейки матки

Рак шейки матки наряду с раком груди занимает одну из лидирующих позиций в структуре онкозаболеваний у женщин. При этом более 60% россиянок не знают основной причины, приводящей к раку шейки матки - инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ) - а примерно каждая вторая не выполняет регулярные тесты для диагностики предраковых заболеваний. Такие данные были получены в ходе опроса, в котором приняли участие более 1200 женщин.

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По данным ВОЗ, рак шейки матки занимает четвертое место по распространенности среди всех видов рака у женщин, причем заболевание развивается часто у молодых активных женщин в возрасте 35-55 лет. В 2023 году средняя частота постановки этого диагноза у женщин в России составила 13,6 тыс. на 100 тыс. населения.

До сих пор женщины в России плохо осведомлены о профилактике этого вида рака. Только 37,5% участниц опроса назвали вирус папилломы человека (ВПЧ) в числе причин, по которым возникает рак шейки матки, и лишь 15% правильно назвали его основной причиной. Одновременно половина женщин не знает, есть ли у них ВПЧ: они никогда не сдавали анализ на этого возбудителя или не помнят, делали ли его.

Помимо ВПЧ, у рака шейки матки есть другие факторы риска: наследственность (то есть подтвержденный диагноз у ближайших родственников), половые инфекции, ослабленный иммунитет, возраст старше 40 лет, частая смена половых партнеров и длительный бесконтрольный прием гормональных контрацептивов. Тем не менее, хотя все эти причины действительно оказывают влияние, уровень знания о главной из них - ВПЧ - недостаточно высок.

Большинство участниц опроса сообщили, что понимают, зачем необходимо сдавать мазок с шейки матки на цитологию - этот тест позволяет оценить состояние эпителия шейки матки для обнаружения предрака на бессимптомной стадии. Но хотя такой информацией владеют семь из 10 женщин, на практике регулярно посещают гинеколога и сдают мазок только 49%.

"К сожалению, рак шейки матки долгое время может протекать бессимптомно и в результате диагностируется на поздних стадиях, когда лечение затруднительно или малоэффективно, - говорит профессор Игорь Баранов, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, заведующий отделом научно-образовательных программ НМИЦ Акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова. - Однако это заболевание можно предотвратить, если своевременно выявить предраковые состояния. Самое частое из них - дисплазия шейки матки, и в России доступны препараты, разработанные специально для лечения этой патологии. Поэтому очень важно не пренебрегать профилактическими осмотрами у гинеколога не реже раза в год и регулярно сдавать мазок на цитологию шейки матки".