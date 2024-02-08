Почему весной обостряются заболевания? Рассказала эксперт

Терапевт Галина Шахова рассказала, почему многие заболевания имеют свойство обостряться с наступлением весны.

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Эксперты напоминают, связано это с изменениями в окружающей среде и ослабленным иммунитетом после зимы. Речь идет об обострении таких заболеваний, как грипп, простуда, аллергия и астенопсихоз. Врач призвала укреплять свой иммунитет, чтобы подготовиться к возможному обострению.

Поможет в этом правильное питание, увеличение физической активности, проветривание и увлажнение помещения, а также соблюдение личной гигиены, пишут «Известия».

Многие заболевания и их обострение весной помогут предотвратить полноценное питание, физическая активность, укрепление иммунитета и снижение стресса.