Хирург предупредил, что мужчины чаще сталкиваются с ИБС

Врач, сосудистый хирург Кирилл Лахмай сообщил, что мужчины чаще женщин сталкиваются с ишемической болезнью сердца. При этом он отметил, что ИБС помолодел, поэтому патология поражает людей в возрасте 35-40 лет, пишет «Газета.Ru».

Лаймах рассказал, что болезнь чаще всего развивается из-за нарушений кровоснабжения сердца вследствие атеросклероза. При прогрессировании болезнь приводит к инфаркту миокарда и даже летальному исходу.

Чтобы не упустить симптомы болезни, врач рекомендовал обратить внимание на интенсивную резкую боль за грудиной, отдающую в левую руку или под лопатку. Также симптомом ИБС врач назвал сильное жжение в груди, учащенное сердцебиение, частые головокружения и утомляемость.