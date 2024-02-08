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В Перми создали нейросеть для определения причины инсульта

Искусственный интеллект помогает врачам выяснить причину ишемического инсульта. Это очень важный момент, потому что рецидив происходит у каждого четвертого пациента.

В Перми создали нейросеть для определения причины инсульта
© unsplash

"В большинстве случаев неврологи не могут дать однозначного ответа, почему у больного случился инсульт, - говорит заведующий отделением неврологии РСЦ ГКБ №4 профессора Алексей Кулеш. - Мы решили сформировать базу данных с изображениями очагов ишемического инсульта и определить закономерности, которые сопутствуют ему. Это должно будет помочь при профилактике заболевания. Нейросеть ищет их, выясняя идентичные признаки".

На настоящем этапе искусственный интеллект вносит полученные сведения в информационную базу. Там уже более тысячи изображений очагов ишемического инсульта. Найденные при этом идентичные признаки дают врачам подсказки с высокой степенью вероятности о причине ишемического инсульта.

Болезни и лекарства
Алексей Кулеш