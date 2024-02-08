В Перми создали нейросеть для определения причины инсульта

"В большинстве случаев неврологи не могут дать однозначного ответа, почему у больного случился инсульт, - говорит заведующий отделением неврологии РСЦ ГКБ №4 профессора Алексей Кулеш. - Мы решили сформировать базу данных с изображениями очагов ишемического инсульта и определить закономерности, которые сопутствуют ему. Это должно будет помочь при профилактике заболевания. Нейросеть ищет их, выясняя идентичные признаки".