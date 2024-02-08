Хирург назвал факторы, которые провоцируют образование камней в почках

Ведущий хирург Клинической больницы Святителя Луки, уролог, кандидат медицинских наук Кирилл Чернов перечислил факторы, которые могут провоцировать образование камней в почках.

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Одна из причин возникновения камней в почках — некачественная вода. Также болезнь может возникнуть из-за избыточного потребления мяса или белка.

По словам врача, еще одна распространенная причина мочекаменной болезни — это наследственность.

Чернов отметил, что мочекаменная болезнь возникает бессимптомно. Пациенты обращаются к врачам только, когда происходит приступ — резкая, приступообразная боль в поясничной области. Чаще всего она возникает с одной стороны.

Врач посоветовал пить больше воды для профилактики мочекаменной болезни. При этом важно сначала проконсультировать с врачом, так как пациентам с сердечной недостаточностью избыточное потребление жидкости противопоказано, передает телеканал «Санкт-Петербург».